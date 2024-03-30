منة عرفة تروج لفيلمها الجديد " أسود وملون " وهذا موعد عرضه - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منة عرفة متابعيها بوستر فيلم " أسود وملون "وعلقت عليه كاتبة: "استنوني في فيلم العيد اسود ملون شخصية سالي. . اخراج أستاذ حسن البلاسي وتأليف أستاذ أحمد عبد الفتاح عثمان ان شاء الله الفيلم يعجبكوا".

فيلم "أسود ملون" فيلم رومانسي لايت كوميدي، أسود ملون هو فيلم رومانسي لايت كوميدي، من بطولة الممثل المصري بيومي فؤاد الذي يلعب شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، الى جانب الممثلة المصرية رنا رئيس التي تلعب شخصية منظمة حفلات زفاف ضمن الأحداث، ويشارك الى جانبهما كل من أحمد فتحي، ورنا رئيس، ومحمد كيلاني، وعصام صاصا، وميس حمدان، وإبرام سمير، ومحمود حافظ، وصبا الرافعي، وطاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.



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