شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. إسماعيل الغول يقيم حفل زفاف لابنته ولاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث قرر "إسماعيل الغول" إقامة حفل زفاف ابنته "ولاء" مي القاضي على "معتز" أحمد جمال سعيد، لكى يؤكد لعائلة ضرغام بأنه يعيش حياته بسعادة.

وتحدثت "عايدة" غادة عبد الرازق مع الضابط "حسام" كريم محجوب، بعدما أثبتت براءة شقيقها "على" من جلب المخدرات وإنه ليس على علم بشيء و"سامح" أحمد ماجد هو الذى اتفق على كل شيء، كما أعطته أوراقا تخص "إسماعيل الغول" رياض الخولى، وهى أوراق تدينه بالتزوير والرشاوى والتهرب الضريبي.

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، ذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق لابنة شقيقتها "نورا" بعدم علمت بمكانها التى تختبئ فيه وكسرت باب الشقة وبصحبة رجالها.

وطلبت "عايدة" من حراسها النزول، وعنفت "عايدة" ابنة شقيقتها "نورا"، وطلبت منها النزول معها ولكن "نورا رفضت، لتخبرها عايدة بإنها ستقوم بجرها على السلالم، لتفاجئها "نورا" بإنها حامل، وتوسلت غليها أن تتركها فى هذه الحياة، وهو ما حدث بالفعل حيث تركتها "عايدة" وأخبرتها بإنها لم تعثر عليها، ولكنها غير مسؤولة إذا عثر عليها أى شخص آخر.

اتصلت "عايدة" غادة عبد الرازق بـ "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات، وأخبرته بإنها جاهزة لتسليمهم شحنة المخدرات.

وقابلت "عايدة" غادة عبد الرازق كل من، "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات الموجود بمصر، و"ماركو" أحمد الشامي، تاجر المخدرات التى صدرها لهم من أوكرانيا.

وقبل تسليم "عايدة" المخدرات لهم، سألتهم سؤالين عن شقيقها "على" هل كان يعلم بشحنة المخدرات أم كان سامح فقط، ليؤكدان لها بأنه لم يكن يعلم بشئ، لتفاجئهم بابلاغها للشرطة وألقوا القبض عليهما وتوعد كل من "حسان" و "ماركو" بإنها لن تفلت بما فعلته وأن الانتقام سيطول كل شخص قريب منها.



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