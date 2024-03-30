هاني شنودة يقاضي فنان مصري بسبب إعلان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الموسيقار الكبير هاني شنودة أنه في سبيل رفع دعوى قضائية على الفنان خالد عليش بسبب تقديمه إعلاناً لإحدى الشركات استخدم فيها لحن أغنية “جدو علي” التي قدمها الفنان محمد ثروت في تسعينيات القرن الماضي، من دون أخذ إذن منه.

وأكد شنودة أنه فوجئ بطرح إعلان لإحدى الشركات الغذائية تعلن عن منتج له عبر أغنية يؤديها خالد عليش وهي نفس لحن أغنية “جدو علي” التي قدمت اللحن والتوزيع الخاص بها قبل سنوات وقام بغنائها محمد ثروت من إنتاج محسن جابر.

وأكد شنودة أنه تناقش مع محسن جابر هاتفيًا واتفقا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقهم بدءًا من غد الأحد ٣١ آذار (مارس) الجاري.

وكان هاني شنودة قد كشف في تصريحات إعلامية سابقة عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد نادي “ليفربول” الذي استخدم موسيقى فيلم “الزعيم” عادل إمام الشهير “شمس الزناتي” من دون الحصول على تصريح.

وقال هاني: “دي مش المرة الأولى التي بتتسرق أعمالي فيها… لحن أغنية “زحمة يا دنيا زحمة سرقه فريق إسباني ورفعنا قضية وكسبناها لكننا لم نحصل على حقوقنا”. وأضاف: “نادي ليفربول أخذوا جزء من موسيقى “شمس الزناتي” وكرروه أكثر من مرة… ولم يحصلوا على أي تصريح”… مؤكدا أنه تم رفع قضية عليهم في إنكلترا، إما لسحب الموسيقى أو لإلزامهم دفع مستحقاتنا لأنهم لم يستأذنونا”.