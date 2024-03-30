فيديو.. الفنان سامر الدوسري يروي قصة شوز اشتراه بـ 6 آلاف

في لقاء مع روتانا خليجية، كشف الفنان سامر الدوسري عن قصة شرائه لشوز بقيمة 6 آلاف ريال. وصرح قائلاً: “كانت هذه أول مرة في حياتي التي أشتريت فيها شوزًا بقيمة مرتفعة جدًا، وكان الشوز يستحق هذا الثمن الباهظ. لقد أصبح يرقد بجواري كل الوقت”. وأضاف الدوسري، “لدي العديد من الأحذية الثمينة التي تصل قيمتها إلى 50 و60 ألف ريال”.

وأشار الدوسري إلى أنه على الرغم من تملكه عدة ساعات، إلا أنه لا يرتديها بهدف أن يكون مختلفًا عن الآخرين الذين يرتدون الساعات بكثرة. وأوضح قائلاً: “لا يهمني ارتداء الساعة بالرغم من وجود عدة ساعات لدي، فأنا أفضل أن أكون مختلفًا وأبرز عن الآخرين”. وأكمل الدوسري حديثه قائلاً: “أصبحت مقتنعًا الآن بأن الأزياء لا تحتاج أن تكون مكلفة حتى تكون جميلة. بالنسبة لي، لا يهم إرتداء القطعة الواحدة أكثر من مرة، فأنا أستمتع بتكرار ارتدائها بشكل طبيعي”.