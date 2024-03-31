شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 20 .. عمر زهران يخطف العوضي من منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، أحداثا مثيرة، حيث وضع عرب السوركي، أحمد العوضي، يده علي أرض كان قد وضع مرزوق - عمر زهران يده عليها قبله، وعندما اعترضه رجالته ضربهم عرب وأرسلهم لمرزوق مقيدون، فقام مرزوق بإرسال رجالته لبيت عرب وقام بخطفه وضرب أمه.

وكانت قد كشفت الحلقة العشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث ذهب شعوزة مطرب المهرجانات لعبد ربه- رياض الخولي، كي يخبره أن سعيد الجن- علي الشامل، طلب منه أن يغني أغنية عن علاقة صباح- وفاء عامر، بعرب- العوضي، وقام عبد ربع بعد ذلك بأخذ سعيد الجن للمريحة التي يدفن فيها الناس أحياء، وقام بدفنه وردم التراب عليه عقاباً لما فعله، ووعده أنه خلال أيام سيأتي بعرب بجواره .

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان



مسلسل حق عرب الحلقة 20