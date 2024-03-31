شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20.. قطع الإنترنت عن منزل مختار أبو المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث وكان منها قطع الانترنت عن منزل مختار أبو المجد ( خالد النبوي )، وذلك من قبل شركة يحيي شاكر التي ترغب في شراء المنزل لإجباره على البيع، ولكنه يتغلب علي ذلك بالعودة لاستخدام التليفون الأرضي .

كانت الحلقة السابقة قد شهدت مقابلة تمت بين مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) والدكتور أحمد الذي يرغب في الزواج من مني ابنة خالد النبوي ، ويخبره الأخير برفضه زواج ابنته منه، وسبب الرفض، كما شهدت الحلقة محاولات رجل الأعمال يحيي شاكر التضييق علي مختار أبو المجد ومضايقته بقطع شبكة المحمول عن منزله وقطع الاتصالات في منطقته بالمعادي لارغامه علي البيع، كما شهدت الحلقة أغنية راب يقوم بأدائها مطرب يدعي كاجو تتعرف عليه مايا شقيقة مروان قبل بدء الحفل عن طريق كلبها زكي.

وكان من ضمن أحداث الشركة تهديد مادي لصديقتها نسمة بترك المنزل، وذلك بسبب كلام الجيران عن زيارة مروان لهما في المنزل، وشهدت الحلقة أيضا اعتذار حلا شيحة التي تجسد شخصية (مدام مي) علي سخافة زوجها كريم ( محمد محمود عبد العزيز )، ويسألها خالد النبوي، كيف كانت متزوجة من هذا الشخص .

وكانت قد بدأت الحلقة باقتحام محمد محمود عبد العزيز لمكتب مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) ومحاولة الأول ارغام الثاني علي التصوير معه ، ولكن خالد النبوي يرفض بأدب ومع إلحاح محمد محمود عبد العزيز يضطر خالد النبوي لطرده وفريق عمله من مكتبه .

وشهدت أيضا زيارة من مروان أبو المجد ( نور النبوي ) لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ليسأل عن الدكتور أحمد المتقدم للزواج من شقيقته ويؤكد له أن الأفضل أن يسمع منه ويسأل عنه بالاستماع منه شخصيا عن حياته وعن مستواه المادي والاجتماعي وطريقة تفكيره .

كانت قد شهدت الحلقات السابقة الكثير من الأحداث، ومنها أن مروان يسمح لمايا بتربية كلب في المنزل ولكن مختار أبو المجد يصاب بفوبيا من وجوده، فهو لا يخشي الحيوانات ويعتره وحش يعيش معهم في المنزل ، ويحاول مروان ومايا اقناعه بأن ( زكي ) وهو الكلب الذي تربيه نايا أليف وجميل، كما شهدت تلك الحلقة تمسك حلا شيحة بموقفها من بيع منزلها، فقد رفضت كل العروض والاغراءات وتتناقش مع محاميها ( عمر زهران ) في فكرة الرضوخ في النهاية للبيع لكنها تؤكد له أنها مازالت علي موقفها من عدم البيع ، ويتناقشا في أمور تخصها وتخص عملها معه بعد تخرجها في مجال المحاماة .

شهدت الحلقة أيضا مناقشة دارت بين مختار أبو المجد " خالد النبوي " ومديحة أبو المجد شقيقته " نشوي مصطفي "، التي تؤكد لشقيقها أن هذه الحالة من الفوضي والتسيب التي حدثت في المنزل بعد فوز مروان سيكون لها تأثير سلبي علي الأولاد ، ولكن شقيقها مختار أبو المجد يؤكد لها أن التجربة والخطأ كفيلة بتعليم أولاده الصح والخطأ، وأنه ملتزم بما آلت إليه الانتخابات.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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