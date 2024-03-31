شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 20: رياض الخولى يبحث عن العوضى بعد خطفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة العشرون من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، الكثير من الأحداث الشيقة، حيث علم عبد ربه- رياض الخولي، بخبر خطف العوضي، عندما جاءت أمه- سلوى عثمان، إليه لتسأله عنه، وأمر عبد ربه رجاله بأن يبحثوا عن عرب في كل مكان، وذلك حتى يقتله هو بيده ولا يعطي فرصة لأحد غيره ليقوم بذلك.

وكانت قد توالت الأحداث خلال الحلقة العشرين من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، فبعد أن خُطف عرب السوركي- أحمد العوضي، من قبل رجال مرزوق، دخل عليه ابنه مازن- جلال الزكي، وبدأ في ضربه وفي النهاية بصق عرب على وجهه عندما تحدث بالسوء عن أمه، فنادي على صاحبه- تامر شلتوت، والذي قد أحضر حقنة مخدرات، حيث قرروا سوياً أن يجعلوا العوضي يدمن المخدرات حتى لا يستطيع المقاومة، وبالفعل أعطاه ثلاث حقن من المخدرات.

مسلسل حق عرب

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