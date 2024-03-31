شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20.. مختار أبو المجد يعود بأسرته للثمانينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث وكان منها عودته للماضي القريب في فترة الثمانينيات وأوائل التسعينات بكل مفرداتها وتفاصيلها بعيدا عن عصر الانترنت والسوشيال ميديا، ومنها اخراج الهاتف القديم الأرضي .

وشهدت الحلقة قطع الانترنت عن منزل مختار أبو المجد ( خالد النبوي )، وذلك من قبل شركة يحيي شاكر التي ترغب في شراء المنزل لإجباره على البيع، ولكنه يتغلب علي ذلك بالعودة لاستخدام التليفون الأرضي .

كانت الحلقة السابقة قد شهدت مقابلة تمت بين مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) والدكتور أحمد الذي يرغب في الزواج من مني ابنة خالد النبوي ، ويخبره الأخير برفضه زواج ابنته منه، وسبب الرفض، كما شهدت الحلقة محاولات رجل الأعمال يحيي شاكر التضييق علي مختار أبو المجد ومضايقته بقطع شبكة المحمول عن منزله وقطع الاتصالات في منطقته بالمعادي لارغامه علي البيع، كما شهدت الحلقة أغنية راب يقوم بأدائها مطرب يدعي كاجو تتعرف عليه مايا شقيقة مروان قبل بدء الحفل عن طريق كلبها زكي.

وكان من ضمن أحداث الشركة تهديد مادي لصديقتها نسمة بترك المنزل، وذلك بسبب كلام الجيران عن زيارة مروان لهما في المنزل، وشهدت الحلقة أيضا اعتذار حلا شيحة التي تجسد شخصية (مدام مي) علي سخافة زوجها كريم ( محمد محمود عبد العزيز )، ويسألها خالد النبوي، كيف كانت متزوجة من هذا الشخص .

وكانت قد بدأت الحلقة باقتحام محمد محمود عبد العزيز لمكتب مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) ومحاولة الأول ارغام الثاني علي التصوير معه ، ولكن خالد النبوي يرفض بأدب ومع إلحاح محمد محمود عبد العزيز يضطر خالد النبوي لطرده وفريق عمله من مكتبه .

وشهدت أيضا زيارة من مروان أبو المجد ( نور النبوي ) لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ليسأل عن الدكتور أحمد المتقدم للزواج من شقيقته ويؤكد له أن الأفضل أن يسمع منه ويسأل عنه بالاستماع منه شخصيا عن حياته وعن مستواه المادي والاجتماعي وطريقة تفكيره .

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