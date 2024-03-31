شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 20.. سهر الصايغ ترفض العلاج بالأموال المسروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثا مثيرة، حيث حاول مفيد عاشور والد سهر الصايغ أن يصالحها ، إذ دخل عليها غرفتها، وطالب منها السماح عما فعله يإخفاء الذهب، ولكنها لقنته درس بسبب إن زوجها مصطفى شعبان كان محتاج ولم يساعده ، خاصة أن تلك الأموال سرقها من الد زوجها المعلم.

وأكدت زمزم أنها حزينة عن ما فعله فى سرقة شقيقة المعلم حامد، وخبأ الجنيهات الذهب فى السحارة، والآن يطلب منها أن تقدم على العلاج من السرطان بتلك الأموال المسروقة لترفض زمزم وتدخل فى حالة حزن شديدة، وتقول ردا على والدها " أنا أقول إيه للمعلم" ابويا سرق ابوك وخبى الفلوس عنك.

فيما شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا متطورة، حيث وصل المعلم إلى السويس وبدأت رجاله على رأسهم غلوش فى تحميل السمك من الميناء، ليحذر الريس غريب المعلم أن هناك وضعا غريبا فى تلك الشحنة، وحذره من المخاطر، ليؤكد المعلم له إنه يأخذ احتياطاته، وبالفعل تحرك المعلم للعودة القاهرة بسيارة السمك.

ولم تخضع سيارة المعلم للتفتيش من مكافحة المخدرات، واجتمع الجنتل مع منذر رياحنة وانتصار وسلوى خطاب وطارق النهرى من اجل التخطيط لكيفية استلام شحنة المخدرات.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان