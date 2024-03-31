شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 20.. مصطفى شعبان ينجح فى جلب السمك للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثا مختلفة، حيث اجتمع المعلم بشر مع المعلمين وأكد لهم أنهم يجب أن يكونوا بجانب المعلم فى كل شيء، خاصة أن مصطفى شعبان تأخر فى الرد عليهم، ثم يأتى اتصال من المعلم مصطفى شعبان، الذى أكد له أن دخل القاهرة بالسمك، فى حالة ذهول من معلمين السوق.

كما فرحت دهب أن المعلم نجح فى مهمته بجلب السمك من السويس، وطلب المعلم من بشر أن يحضروا فرقة الزفة فرحا بتوريد السمك.

فيما شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا متطورة، حيث وصل المعلم إلى السويس وبدأت رجاله على رأسهم غلوش فى تحميل السمك من الميناء، ليحذر الريس غريب المعلم أن هناك وضعا غريبا فى تلك الشحنة، وحذره من المخاطر، ليؤكد المعلم له إنه يأخذ احتياطاته، وبالفعل تحرك المعلم للعودة القاهرة بسيارة السمك.

ولم تخضع سيارة المعلم للتفتيش من مكافحة المخدرات، واجتمع الجنتل مع منذر رياحنة وانتصار وسلوى خطاب وطارق النهرى من اجل التخطيط لكيفية استلام شحنة المخدرات.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



