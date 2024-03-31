شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. فتوح أحمد يبحث عن عروسة ويتشاجر مع إسلام حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق إنذار، قيام فتوح أحمد "الحاج صلاح" بالبحث عن عروسة جديدة رغم زواجه قبل شهرين، وهو ما تسبب في مشادة بينه وبين نجله إسلام حافظ "عماد"، وذلك بسبب حديث الناس عن فتوح أحمد، وهو الأمر الذي يطوله شخصية ويسيء من سمعته.



وفي سياق متصل وجد آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، خيطا جديدا لـمروان للبحث عن ابنه الحقيقي بعد أن وصل إلى سجلات حضانات الأطفال في الإسماعيلية، في تلك الفترة الزمنية والتي تتطلب البحث بين آلاف الأطفال.

كما شهدت الحلقة تردي سوء الحالة الصحية للطفل عمر داخل المستشفى وسط غياب مروان عن زيارته، بسبب البحث عن ابنه الحقيقي، بالإضافة إلى تعرض ليلى لتضييق أكثر داخل عملها بسبب مديرها.

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC فى تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن دراما رمضان 2024.

وكشف الإعلان عن طبيعة الأحداث، حيث ظهر آسر ياسين وعائشة بن أحمد بشخصيتى زوجين يعانيان من مشاكل عديدة بينهما، تدفعهما إلى التفكير فى الانفصال أكثر من مرة، كما أظهر الإعلان إصابة طفلهما بمرض خطير يقلب حياتهما تماماً، هذا بالإضافة إلى ظهور علاقة حب قديمة بين عائشة بن أحمد وعمر الشناوى.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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