شكرا لقرائتكم خبر عن 583 مليون دولار عالميًا لـ فيلم Dune: Part Two في شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Dune: Part Two، إيرادات وصلت إلى 583 مليونًا و490 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 1 مارس الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و46 دقيقة.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 241 مليونًا و 290 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 342 مليون و 200 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يعيد Dune: Part Two عددًا كبيرًا من أبطال الجزء الأول ومنهم ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم.

وكان نصيب فيلم Dune هو نصيب الأسد من حفل جوائز الأوسكار لـ عام 2022، حيث فاز العمل بـ 6 جوائز من أصل 10 ترشيحات للأوسكار، وهو ما يعد رقما كبيرا سواء من الترشيحات أو الفوز.

ودار فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.