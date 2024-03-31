شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تستأنف تصوير مسلسل صيد العقارب فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف النجمة غادة بعد الرازق تصوير مسلسل صيد العقارب، الذى يعرض على قناة cbc ومنصة watch it، من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار، حيث تصور غادة وفريق عمل المسلسل عدة مشاهد في الديكور الأساسى في منطقة مصر الجديدة، ومن المقرر أن تنتهى غادة وفريق المسلسل من تصوير العمل بشكل نهائي الأيام المقبلة.

يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.