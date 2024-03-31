هذا ما حققه محمد خيري بـ شارة "نقطة انتهى"

ميرنا وليد - بيروت - تخطى الفنان محمد خيري الـ 2 مليون و300 ألف مشاهدة بـ شارة مسلسل "نقطة انتهى" ، وهي من كلمات والحان الفنان مروان خوري وتوزيع عمر صباغ.

وتقول كلمات الأغنية:

"هوّن عحالك

ريّح سؤالك

واللي انكتب شكلو انكتب

من أوّلو تحمّل قرارك

وسوء اختيارك

لا تشكي حظّك بالدني

مرّ وحلو حاسس إنِتْ منهان

سكِّر على الاحزان

اصل الوجع انسان

بجرحو التهى بإيدك ع جمر كتوب

وارسم سهم وقلوب

وبآخر المكتوب

نقطة..انتهى وِتْدور يا زمن

عالناس

وكل شي إلو تمن

وتعنّ إيييه يا ألم

على كاس

ملّيتو ندم ! كلّ لْبَنيتو

بإيدي هَدَمتو

والغلطة حاول صلّحا

وضيّع فرص

حظّي كأنّو

تعّبني منّو

واللا تِعِب منّي انا

وقَللي خَلَص".

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