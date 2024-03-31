محمد هنيدي يتعرض لوعكة صحية.. وهذه تفاصيل حالته

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ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري محمد هنيدي لوعكة صحية منذ أيام، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية، إذ أنه كان يعاني سابقًا من مشكلات في القلب، وكان قد أجرى عمليات جراية وتركيب دعامات لقلبه.
وكشف الطبيب المعالج لحالة هنيدي، الدكتور علاء ياسر، عبر حسابه الرسمي، تفاصيل حالته الصحية.
ونشر الطبيب علاء ياسر صورة تجمعه بهنيدي من داخل المستشفى، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "في ليلة من ليالي رمضان، أطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين".
وأضاف: "اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة"
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور الدكتور ياسر، وتمنوا الشفاء العاجل لمحمد هنيدي.
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