هنا وحلا شيحا بضيافة دينا الشربيني.. “رمضان في مصر حاجة تانية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في جو ساده الطابع الخليجي استقبلت الفنانة دينا الشربيني الأخوات حلا ورشا وهنا شيحة في منزلها على الإفطار.

ونشرت هنا شيحة على حسابها الخاص بـ”تيك توك” مقطع فيديو للقاء ظهرت فيه دينا وهنا وحلا وهنا يرتدين الملابس الخليجية ويتناولن القهوة والحلويات على الطريقة الخليجية، حيث ارتدت كل منهن العباءة الخليجية ووضعن على رؤوسهن أغطية رأس

ووضعت هنا على الفيديو أغنية الفنان حسين الجسمي “رمضان في مصر حاجة تانية”، وسط حالة من البهجة والسعادة، كشفت عن عمق العلاقة بين دينا والأخوات الثلاث.

يُذكر أن دينا الشربيني شاركت في موسم رمضان الحالي بمسلسل “كامل العدد +1″، وهو من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من رمضان، وشاركها في البطولة كل من: شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.

كما تشارك حلا شيحة في دراما رمضان الحالي بمسلسل “إمبراطورية ميم” وهو يتكون من 30 حلقة، من بطولة خالد النبوي، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.