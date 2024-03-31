في عيد ميلادها.. حسن الرداد يوجه رسالة رومانسية لزوجته إيمي سمير غانم

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري حسن الرداد متابعيه عبر حسابه الرسمي، منشور وجه من خلاله رسالة إلى زوجتهالممثلة المصرية إيمي سمير غانم، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الموافق 31 آذار/مارس

ونشر الرداد مجموعة صور تجمعه بزوجته، عبر صفحته الشخصية، وأرفقها بتعليق قال فيه: "كل سنه وأنتِ طيبة يا ألذ وأخف دم في مصر كلها، عقبال مليون سنة، ودايمًا سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتي".



وعلى الصعيد الفني، يشارك حسن الرداد حاليا في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل "محارب"، إل جانب عدد من الممثلين، من بينهم: أحمد زاهر، نرمين الفقي، ماجد المصري، وغيرهم. والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

