شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يطمئن على صحته بعد عملية تركيب دعامات للقلب منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد هنيدى على الاطمئنان على حالته الصحية ودخل أحد المستشفيات للمتابعة، حيث كان يعاني من مشكلات فى القلب وأجرى منذ سنوات عملية جراحية وتركيب دعامات.

وقال محمد هنيدى وقت العملية، "البداية كانت مع الشعور بالإجهاد، وأجريت بعض الفحوصات الطبية، وعلمت بوجود انسداد ببعض الشرايين المؤدية للقلب، لذلك كان القرار سريعًا بإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامتين بالقلب".



ويشارك النجم محمد هنيدى والفنانة شيرى عادل، في الموسم الرمضانى الحالي بمسلسل إذاعى بعنوان " أبويا شقيقى " يذاع على إذاعات راديو النيل ويحرص هنيدى للعام 12 على التوالى المشاركة فى المسلسلات الإذاعية بشكل دائم خلال شهر رمضان رغم غيابه عن الدراما التليفزيونية

لقاء محمد هنيدى في برنامج sold out



يذكر أن النجم محمد هنيدي حل ضيفًا على برنامج "sold out" مع الإعلامي محمود سعد الذى عبر شاشة قناة cbc، ومنصة watch it الإلكترونية

وقال محمد هنيدي خلال اللقاء إنه تسبب في طفولته في إجهاض سيدة جارته، كانت لا تنجب لسنوات طويلة، وإذ به في تلك الفترة يحب المقالب ويلبس وشوش مخيفة، فرأته بعد أن حملت وخافت وسقطت على الأرض لتفقد جنينها.

كما ذكر هنيدي أن الجامعة الأمريكية رفضت تصويرهم فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، داخل أسوار الجامعة، ظنا منهم أن الصعيدي سوف يقوم بالتريقة على الجامعة، مشيرا أنهم قاموا وقتها بتصوير لافتة الجامعة على طريقة الكاميرا الخفية باستخدام ميكروباص بستائر سوداء يوجد به المخرج واللافتات، وأن الجامعة كانت أول من كرمهم بعد عرض الفيلم".