هيفاء وهبي تزيد ليالي رمضان سحرًا.. صورها حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة أنيقة رمضانية أنيقة جداً، وذلك في أحدث منشورٍ لها عبر حسابها على انستغرام.

واختارت هيفاء وهبي لإطلالتها الجديدة عباية من اللون الأزرق السماوي من أفخم أنواع القماش، مميزة بقصّتها الناعمة والريش الطويل على الأكمام، فاتّسمت إطلالتها بالأنوثة والفخامة في آنٍ معًا.

ومن الناحية الجمالية تركت هيفاء شعرها منسدلًا على كتفيها، كما بدت مشرقة بمكياج هادىء بتدرجات اللون الزهري للوجه والأزرق للعيون.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور النجمة هيفاء وهبي، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.