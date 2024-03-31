“قصة حب وخطوبة”..رامز جلال يعلّق على حلقة هدى المفتي وأحمد مالك

كتب امير فتحي في الأحد 31 مارس 2024 12:48 مساءً - علق الفنان رامز جلال، على حلقة الفنانة هدى المفتي والفنان أحمد مالك اللذان وقعا ضحية برنامج “رامز جاب من الآخر“.

وقالت هدى المفتي خلال الحلقة “احنا ولا حاجة”، ليعلق رامز جلال: “الحكاية قلبت قصة حب وخطوبة في النفق مع أحمد مالك وهدى المفتي”، وذلك بعد إظهار مالك اهتمامه بالفنانة هدى المفتي وحرصه عاى احتضانها وحملها ليحميها من الكلب بجانب تفحه يدها ليتأكد من عدم إصابتها.

أحمد مالك وهدى المفتي مع رامز جلال

وعرضت مساء السبت، الحلقة الـ20 من برنامج المقالب “رامز جاب من الآخر” تقديم الفنان رامز جلال، على قناة “Mbc مصر” عقب أذان المغرب.

وسخر رامز من ملابس هدى قائلًا: “لابسة بنطلون سبعيناتي غريب مريب”.

واستقبل رامز هدى، قائلًا:” سايكو وممضية المخرجين على شيكات”.

رامز جاب من الآخر

ضحايا رامز جلال

ويستضيف البرنامج عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

رامز جاب من الآخر

من هي هدى المفتي؟

هدى المفتي من مواليد 6 ديسمبر/ كانون الأول 1994، وتتميز بكونها فنانة وعارضة أزياء مصرية تحظى بإعجاب كبير لدى الجمهور.

ويجز واحمد مالك وهدى المفتي

تخرجت هدى المفتي في كلية الآداب، قسم الدراما والنقد المسرحي، لتبدأ مسيرتها المهنية في سن السابعة عشرة، حيث ظهرت في إعلانات تجارية عدة قبل أن تخطو خطواتها الأولى نحو عالم التمثيل.

انطلاقتها الفنية

انطلاقتها كانت عبر مشاركتها في مسلسل “هذا المساء” عام 2017، والذي جسدت فيه دور “نادين”، الدور الذي لفت إليها الأنظار ومهّد الطريق أمامها لمزيد من الأدوار الدرامية والسينمائية المميزة.

خلال 2018، أظهرت هدى موهبتها الفنية من خلال دور “لينا” في مسلسل “كإنه إمبارح”، الذي ترك انطباعًا إيجابيًا عنها لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

كما شاركت في مسلسل “لدينا أقوال أخرى”، وفي عام 2019، انضمت إلى طاقم عمل الموسم الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك 3”.

أشهر أدوارها

مع حلول 2020، كانت “هدى” على موعد مع انطلاقتها السينمائية، حيث شاركت في فيلم “رأس السنة”، مقدمةً شخصية “سيرين”، وفيلم “بنات ثانوي” الذي رصد قصة 5 فتيات في الثانوية العامة، حيث لعبت دور فتاة مدللة تدفع والدها للعمل فوق طاقته لتلبية رغباتها.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هدى جزءًا من فريق عمل مسلسل “فلانتينو” مع الزعيم عادل إمام خلال موسم رمضان 2020.

كما شاركت هدى في عرض الفيلم الكوميدي الفانتازي “ديدو” وكذلك فيلم “كيرة والجن”، الذي جمع فريق عمل تحت قيادة المخرج مروان حامد وضم كوكبة من النجوم مثل كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

ومع كل دور تقدمه، تثبت هدى المفتي أنها موهبة فنية صاعدة بقوة في سماء الفن المصري، رغم أنها لا تزال في بداياتها.

هدى المفتي وويجز

في عام 2022، أثارت هدى المفتي الجدل بعد مشاركتها في مقلب “رامز موفي ستار”، عندما سألها رامز جلال عن ارتباطها بمطرب الراب “ويجز“، لترد المفتي: “لا تسألني أنا… اسأله هو”.

وكان الجدل أثير حول علاقتها بويجز، وانتشرت أنباء حول ارتباط هدى المفتي وويجز، خصوصًا بعد طرح أغنيته “البخت”، وظهورهما معاً في مناسبات مختلفة، ومشاركتهما في مسلسل “بيمبو”.

ورغم الضجة التي أثيرت حول علاقتهما، إلا أن الطرفين التزما الصمت، وطلبت هدى المفتي من الجميع عدم التحدث معها حول هذا الأمر.

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