شاهد غازي الذيابي يهدي والده سيارة لكزس 2024 بمناسبة عيد الفطر

تم توثيق مقطع فيديو يُظهر لحظة إهداء الأب لابنه في سناب شات بمناسبة عيد الفطر.

وفي الفيديو، طلب غازي من والده أن يُظهر له مفتاح السيارة التي كان بحوزته، ثم أعلن غازي أن السيارة التي أهديت له في هذا العيد هي لكزس موديل 2024، وأظهر الفيديو فرحة الأب وتمنى له التهاني بينما قام أعضاء غازي بحمل والده وسط الابتهاج والضحك.

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