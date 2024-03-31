عرض فيلم "Godzilla X Kong: The New Empire" في مصر أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الصفحة الرسمية لسينمات "IMAX" استعدادها لاستقبال فيلم المغامرات والإثارة "Godzilla X Kong The New Empire" والمقرر عرضه بدور العرض السينمائي في مصر يوم 17 أبريل المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لأيماكس مصر، على "إنستجرام" بوستر الفيلم والذي أوضح اتحاد كونج وجودزيلا ضد عدو جديد ومن خلفهما أهرامات الجيزة، حيث سيشهد الجزء الجديد حرب ضارية بين كونج وجودزيلا ضد خطر يهدد بقائهما، كما أظهر الإعلان الرسمي للفيلم عدد من المناطق الأثرية حول العالم منها صراعهما في مصر وبالتحديد بمنطقة الجيزة وسط الأهرامات وأبوالهول.

ويعد "Kong X Godzilla" بمثابة الجزء الثاني لفيلم "Godzilla vs Kong" عام 2021 والذي شهد صراعًا ما بين "كونج وجودزيلا" وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا سواء بدور العرض الأمريكي والعالمي بإيرادات عالمية بلغت 470 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 200 مليون، مما دعي شركة "Warner Bros." استغلال هذا النجاح ومواصلة إنتاج عدد من الأعمال السينمائية.

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