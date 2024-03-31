شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمد يحيى يشيع جنازة والده بمسقط رأسه فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع الملحن محمد يحيي جنازة والده بمسقط رأسه بإحدى قرى بني سويف، وقال في تصريح لـ"الخليج 365" إنه لم يحدد بعد موعد العزاء حيث إنه يستقبل العزاء حاليًا بقريته وسوف يحدد غدًا موعد ومكان العزاء بالقاهرة، وطلب الملحن محمد يحيي من كل أصدقاىه والمقربين منه الدعاء لوالده مؤكدا أنه يسير في هذه الدنيا برضاه عليه وفقدانه كان صدمة قوية بالنسبة له.

وتعاون الملحن محمد يحيي مؤخرًا مع النجمة إليسا في عدد من الأغانى الناجحة والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها هنغني كمان وكمان، والعقد، وإلى كل اللى بيحبونى، ومكتوبة ليك، وأسعد واحدة، وقد الأيام وغيرها.

وكانت آخر أغانى محمد يحيي مع اليسا أغنية "العقد" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في وتوزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها : بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها .

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وتامر حسنى وراغب علامة وامال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم.