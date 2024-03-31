شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 21 .. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صدفة الحلقة 21، بطولة النجمة ريهام حجاج، اليوم الأحد على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساءً، والإعادة 3.00 صباحًا.

وتعرض الحلقة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it.

وشهدت الحلقة العشرين من مسلسل صدفة اتفاق فرح- نور إيهاب مع علي- سليم الترك، وصديقه- هشام شرف، علي طلب فدية من أبوها- خالد الصاوي، وقدرها خمسة ملايين جنيه، وبالفعل اتصل به ولعة- هشام شرف، وطلب النقود، وهدده أنه سيقتل ابنته، ولكن تفاجأ برد فعل والدها الذي هدده، وقال له إنه سيصل له بكل سهولة.

كما كشفت الحلقة، الكثير من الأحداث، حيث عندما علمت صدفة - ريهام حجاج، من أبوها - خالد الصاوي، أن أختها هربت قررت أن تبحث عندها، وشكت أنها موجودة عند علي - سليم الترك، وأنه سيفعل معها كما فعل مع راندا - دهب تامر، من قبل، فأخذت صاصا - أحمد أبو زيد، وذهبت إلي منزل علي ولكنها لم تجده بالمنزل، وأكدت لها صاحبة المنزل أنه كانت بصحبة فتاة منتقبة وخرجا من المنزل ولم يعودا. توالت الأحداث بالحلقة العشرين، حيث اتصلت صدفة- ريهام حجاج، بطارق- عصام السقا، لتستنجد به فى البحث عن فرح- نور إيهاب، ولكن طارق يدّعى المرض ويطلب منها أن تحضر له العلاج وتأتى لمنزله، وكان قد اتفق مع حبيبته السكرتيرة، بأنه سيجعلها توقع على كل الممتلكات التى باعها لها عمه، وتقع صدفة فى الفخ وتذهب له بالفعل.

مسلسل "صدفة" يعرض مسلسلات رمضان 2024، بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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