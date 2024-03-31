شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحًا والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

ريم تظهر عقدتها من الزواج بسبب المشاكل التي دائرة ما بين والدها ووالدتها، في الحلقة الخامسة من مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير ورانيا يوسف، تحدثت ريم ابن شريف منير ورانيا يوسف، مع والدتها ياسمين بأن أصدقائها بينوا لها بأنها معقدة من الزواج بسبب ما يحصل بينها وبين والدها شريف منير.

ورانيا يوسف تؤكد بأن المشاكل بين الزوجين طبيعية، وفى كل منزل، ولكن ريم فكرت في كلام أصدقائها عن عقدتها من الزواجب وعدم الارتباط بسيف.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.

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