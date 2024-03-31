شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21، بطولة خالد النبوي على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً، وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحاً، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت الحلقة 20 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث وكان منها قطع الانترنت عن منزل مختار أبو المجد ( خالد النبوي )، وذلك من قبل شركة يحيي شاكر التي ترغب في شراء المنزل لإجباره على البيع، ولكنه يتغلب علي ذلك بالعودة لاستخدام التليفون الأرضي .

مسلسل امبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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