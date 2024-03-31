حمادة هلال في حواره لـ«الخليج 365»: «المداح» دراما مختلفة على مدار 4 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - حمادة هلال فنان شامل، استطاع أن يقدم نجاحات مُختلفة على مدار عدة مواسم من الدراما الرمضانية، ليحقق بصمة تمثيلية بجانب أعماله الغنائية، له عدد كبير من الجمهور الذى ينتظر أعماله فى التلفزيون داخل مصر والوطن العربى، نجح فى صناعة قاعدة جماهيرية كبيرة، قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة، بداية من «عيال حبيبة، العيال هربت، الحب كده، حل العمر، أمن دولت، ولى العهد، شنطة حمزة، طاقة القدر، أب أصول، قانون عمر، وثلاثة أجزاء من أسطورة «المداح».



تربع على عرش الدراما التلفزيونية على مدار 4 سنوات متتالية بتقديم شخصية «الشيخ صابر» فى سلسلة «المداح» الذى قدم خلالها قصص وأفكار مختلفة وتضمنت رسائل للجمهور للابتعاد عن الدجل والأشخاص المؤذية من خلال حواديت واقعية ومسلية، مليئة بالأحداث، كان آخرها «أسطورة العودة» والذى يعرض ضمن الماراثون الرمضانى الحالى وحقق صدى واسعًا على «السوشيال ميديا».



التقت محررة «الخليج 365» بالفنان حمادة هلال، والذى كشف تفاصيل الجزء الرابع من «المداح»، إضافة إلى سر ظهور ابنه يوسف خلال أحداث الحلقات الأولى من المسلسل.



كيف جاءت فكرة الجزء الرابع للمداح؟

- بنى المداح على يد الأستاذ أحمد سمير، وهو أكثر مخرج قدم لمصر الكثير فى الدراما التلفزيونية، استطاع أن يبرز المعالم السياحية بطريقة مختلفة ومُحترفة، بداية من الجزء الأول للمسلسل، وبعد نجاح الجزء الأول والثانى، قررنا العمل على جزء ثالث ولكن بعد عرضه العام الماضى لاحظنا بعض نقاط الضعف وأبرزها وجود «جن» واحد فقط مسيطر على الأحداث، وكان العمل على سيناريو الجزء الرابع أن يكون مختلفا كليًا عن الأجزاء السابقة، وكان اللعب على أن يتواجد أكثر من «جن»، وكل أسبوع قصة جديدة بظهور شيطان جديد و بدأناها بظهور «دياب»، وبعد ذلك الفنان فتحى عبدالوهاب، حمزة العيلى، سهر الصايغ، وهناك مفاجأة أخرى فى الجزء الأخير من المسلسل.

حمادة هلال

«المداح» لا يمكن منافسته وسط دراما الرعب والفانتازيا.. ما تعليقك؟

من وجهة نظرى لم أغلق مداخل المنافسة فى هذا السياق الدرامى، يوجد نجوم كبار يستطيعون تقديم مثل هذه الأعمال، وهناك أفكار كثيرة لتقديم دراما الرعب والفانتازيا بأشكال مختلفة وجديدة.



كيف ننظر لنجاح الجزء الرابع؟

فى الحقيقة الفضل يعود لربنا ثم اجتهاد جميع الفنانين المشاركين فى الجزء الرابع، خاصة الفنان فتحى عبدالوهاب الذى أراه إضافة كبيرة للعمل، وسعيد للغاية بمشاركة أخى وصديق عمرى الشاطر والموهوب، وأيضاً دياب وحمزة العيلى قدما أدوراهما بطريقة محترفة ومتميزة، إضافة إلى النجوم الأساسيين للمداح، الذين كان لهم دورًا مهمًا فى نجاح العمل على مدار 4 سنوات.

هل أداء فتحى عبدالوهاب فى تقديم شخصية «سميح» عوض اعتذار ماجد المصرى عن المداح؟

اعتذار الفنان ماجد المصرى كان بسبب انشغاله فى أعمال أخرى بنفس التوقيت، وهو نجم كبير لا خلاف على ذلك، وكان سيقدم الدور على أكمل وجه وبطريقته الخاصة، أما الفنان فتحى عبدالوهاب استطاع أن يجسد الشخصية بشكل مُقنع ومخيف للمشاهد بسبب تقمصه للدور ومعايشته مع الشخصية.



حمادة هلال وفتحي عبدالوهاب

هل يوجد أحداث حقيقية فى الجزء الرابع؟

نعم هناك أحداث حقيقية من الواقع وشاهدنا وسمعنا عنها عبر منصات التواصل الاجتماعى والبرامج التلفزيونية، هناك قصص أخرى خيالية، وهذا هو التحدى أن ندمج الحقيقة بالفانتازيا.



هل الجن يستطيع أن يغير أقدار الإنسان من وجهة نظرك؟

الله أعلم بذلك، وهذا ما ذكرته عنه أن العمل يجمع بين الخيال والواقع ويعد عالم الجن جزء غامض لا يعلمه إلا الله.



كيف جاءت مشاركة نجلك يوسف فى المداح 4؟

فى البداية أشفقت على الطفل الذى كان يجسد هذا الدور لصغر سنه ووقتها طلبت من المخرج اختيار طفل كبير فى السن حتى يستوعب صعوبته وحتى لا يتأذى نفسيًا، وتفاجأت بقراءة ابنى للسيناريو فى السر واختياره لدور «داود»، وطلب منى أن يجسد الشخصية وكان ردى عليه لا يوجد لدينا «واسطة»، وعرضت الفكرة على المخرج أحمد سمير والذى قرر اختيار يوسف للدور.



حمادة هلال ونجله يوسف

وجه نصيحة لـنجلك يوسف؟

نصيحتى الأولى هى الاهتمام بدراسته، وإذا أراد أن يكمل مشوار التمثيل لابد أن يقطع مشوار كبير فى المراحل التعليمية وبعد ذلك لديه الحرية فى اختيار المجال المفضل لديه.



هل شعر يوسف بالخوف من الشخصية عن تجسيدها؟

- لم يشعر بالخوف أبدًا لأن هذا الجيل الجديد تربى على الأفلام الأجنبية المرعبة وأعمال الفانتازيا مثل «مارفل».

ابن حمادة هلال

هل يوجد جزء خامس للمداح؟

حتى الآن لا حديث عن وجود جزء خامس للمداح، ولكن إذا أُتيحت فرصة وجود سيناريو جديد يحمل قصة مختلفة عن الأجزاء السابقة سوف أكرر التجربة مرة خامسة.



سر نجاح أغنية «لقيناك حابس»، وهل هذه تعويذة ؟

فى ناس طلعت إشاعات إنها تعويذات للجن، لكن الكلام ده غير صحيح، هى أغنية كتبها محرز، ولحنها كريم عبدالوهاب صاحب الموسيقى التصويرية الرائعة، ونجاحها الكبير مع الناس مفاجأة كبيرة لنا، واختيار هذه الأغنية جاء بعد نجاح أغانى الأجزاء السابقة، وسعيد بكونها لاقت انتشارًا واسعًا بين الجمهور وأصبحت «تريند» تطبيق فيديوهات شهير.



هل كنت تعلم بمقلب رامز جلال؟

كنت أعلم بوجود «تهريج» يحدث أو «تركاية» فى برنامج رامز جلال، ولكن لم أكن على دراية بتفاصيل المقلب، أما عن الأقاويل التى تداولت بشكل كبير حول وجود خلاف يجمعنى بالفنان أحمد فهمى، أحب أقول أنه صديقى ورجل محترم ولا يوجود خلاف بينه وبين أحد وأنا أيضاً لا أحب الخلافات.



ما حقيقة خلافك مع الفنان تامر حسنى؟

«أقسم بالله» لا يوجد أى خلافات بينى وبين تامر حسنى، هو بمثابة أخ وصديق محترم ونجم كبير، وأحب أقول له ربنا يحفظك ويحفظ أولادك ويباركلك فيهم وفى بيتك وحياتك.



ماذا عن أعمالك القادمة؟

أحضر عمل سينمائى جديد مقرر أن يظهر للنور بعد انتهاء شهر رمضان، سوف يكون مختلف تمامًا عن المداح مع العلم أننى أتمنى عمل قصة مشابهة للمداح فى السينما.

حمادة هلال

تفاصيل مسلسل المداح 4 "أسطورة العودة"

حقق مسلسل «المداح - أسطورة العودة» نجاحا كبيرا للموسم الرابع على التوالى، مخالفا كل التوقعات التى كانت تتوقع بأن الجزء الرابع لن يقدم جديدا، حيث بدأ المسلسل بداية قوية بأحداث مشوقة للغاية، ومليء بالمفاجآت ومشاهد رعب قوية.

مسلسل «المداح - أسطورة العودة» بطولة حمادة هلال، فتحى عبدالوهاب، هبة مجدى، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحى خليل، سهر الصايغ، مى سليم، دياب، حمزة العيلى، وإخراج أحمد سمير فرج.