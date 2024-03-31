شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 21 .. نور إيهاب تستعين بإحدى صديقاتها لتختبئ عندها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 21 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداث مثيرة، حيث ظلت فرح - نور إيهاب، وعلي - سليم الترك، في الشارع بعدما رفضت فرح المبيت عند صديقه ولعة، وفكرت فرح أن تستعين بإحدى صديقاتها كي تختبئ عندها فاتصلت بها من هاتف علي، وبعدها قررت صديقتها أن تبلغ أم فرح - سلوي خطاب، بما جري وتعطيها رقم علي، وبالفعل قامت بذلك، وقام عمر أخو فرح بالاتصال علي رقم علي لكنهم لم يردوا وأغلقوا الهاتف علي الفور.

وتوالت الأحداث خلال الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، حيث قررت صدفة- ريهام حجاج، أن تعيد النقود لأم راندا- عبير منير، والذي كان أخذها علي- سليم الترك، منها، وفرحت أم راندا بالنقود، ولكنها وجدتهم ناقصين 200ألف جنيها، وشكت أن صدفة أخذتهم ولكن سرعان ماأوضحت صدفة أن علي هو من أخذ تلك النقود وصرفها.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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