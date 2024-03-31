شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 21 .. ريهام حجاج تعيد النقود لـ عبير منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث خلال الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، حيث قررت صدفة - ريهام حجاج، أن تعيد النقود لأم راندا - عبير منير، والذي كان أخذها علي - سليم الترك، منها، وفرحت أم راندا بالنقود، ولكنها وجدتهم ناقصين 200 ألف جنيه، وشكت أن صدفة أخذتها ولكن سرعان ما أوضحت صدفة أن علي هو من أخذ تلك النقود وصرفها.

وكشفت الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث أعطي طارق- عصام السقا، لصدفة- ريهام حجاج، النقود التي سرقها عمه منها، تلك النقود التي أخذتها صدفة من بيت علي- سليم الترك، والذي كان قد أخذها من أم راندا- دهب تامر، وقال طارق لها أنه فعل ذلك كي تتذكر أي شيء جيد فعله من أجلها، ولكنها قالت له بالرغم من أنه فعل الكثير من أجلها لكنه بفعلته الأخيرة محى كل الجيد الذي فعله.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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