شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة الحلقة 6 .. مصر تعبر خط برليف وتفتح أملا للفلسطينيين للعودة لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل مليحة الحلقة 6، تسلم أنور السادات قيادة مصر وعبر قناة السويس في 73 ودمر خط برليف وصنع انتصار وهو أول انتصار عربي علي إسرائيل وفتح أملاً للفلسطينيين للعودة لبلادهم.

وشهدت الحلقة قيام الأمم المتحدة بوضع القضية الفلسطينية في جدول أعمالها بعد 20 سنة من التوقف دعت منظمة التحرير برئاسة ياسر عرفات للاشتراك في جلساتها واعتبرت الأمم المتحدة المنظمة الممثل للشعب الفلسطيني.

يعرض مسلسل مليحة الحلقة 6، بطولة دياب على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحاً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

شهدت الحلقة 5 من مسلسل مليحة، كشف الطبيب على أدهم (دياب) والسماح له بمغادرة المستشفى، وقبل استعداده للرحيل، تذهب إليه مليحة (سيرين خاص) لتتحدث معه، وتشكره على شهامته معهم، وتذهب إلى جدها وجدتها وتخبرهم أنها ستقوم بتحضير الفطور ليتناول معهم أدهم قبل مغادرته للمستشفى.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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