شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 6.. سعدون يضرب جودر ويكتفه على المركب من أجل شواهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ جودر رحلته البحرية من أجل التجارة، و صعد على المركب مع الملاح سعدون، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر.

وقد اتفق سعدون مع شومان- أحمد كشك على قتل جودر خلال الرحلة البحرية، وضرب سعدون جودر على راسه وكتفه وألقاه أسفل المركب، وجاءت شواهى - نور - على المركب لتأخذ جودر لكن سعدون منعها لأنه يريد قتله لتعبر عن غضبها العارم لأنها تريد أخذ جودر و تقتل سعدون و تشعل النيران فى المركب.

وخلال الأحداث وقع شهريار مغشيا عليه، جاء الحكيم لعلاجه و طمئن شهرزاد عليه، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر، وقال لها يعانى من حمى اليوم الواحد درجة الحرارة ترتفع ويبتدى يهزى بالكلام، وظل يردد شهريار الخاينة أقطع رقبتها يا مسرور بس شهر زاد لا بلاش شهرزاد.

وتحدث الحكيم مع شهرزاد أن شهريار الكل يراه الملك المهاب وسفك الدماء سهل له و لكن لا أحد استطاع أن يرى أزمته الداخلية و الخيانة التى تعرض لها وعقدة لا يستطيع التخلص منها وعليه مواجه الأمر.

وعندما فاق شهريار سأل شهرزاد ماذا حدث لجودر فى رحلته قالت له:" أعرف اللى حصل الأول لجودر فوق المركب".

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

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مسلسل جودر الحلقة 6



مسلسل جودر الحلقة 6