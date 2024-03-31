شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 21.. مربوحة تستخدم الغوريلا فى تنظيف الدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عترة أمر مربوحة بأنها تخفى غوريلا فى الدوار وطلب منها أن تقنع الكبير يذهب مع أصدقائه رحلة مدرسية وأنه لن يبلغ الكبير بموضوع الغوريلا خلال أحداث الحلقة الحادية والعشرين من الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة on.

وبدأت الغوريلا فى حب مربوحة وتساعدها فى تنظيف الدوار وأثناء تنظيفها غرفة جونى عرف بالأمر واندهش من أن الغوريلا تحب مربوحة.

وكانت مربوحة أبلغت الكبير أن قريبتها غوريا جاءت من السفر من مدغشقر حتى تخفى أمر الغوريلا وأطلقت من زوجها ليقنع هجرس بزواجه منها.

وخلال أحداث الحلقة طلب الكبير من هجرس أن يكون مع مربوحة فى السوق ويراقبها حتى لا يتعرض لها المطاريد، وسأل الكبير جونى وهجرس عن الأموال ويسلموها إلى تاجر المبيدات من أجل أن يقضى على حشرة الحفار ولكنهم اتلخبطوا واشتروا ماكينة الحفار.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 ب



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