شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطورية ميم الحلقة 21.. رشا مهدي تعامل حبيبة بنت حلا شيحة معاملة سيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 21 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، وكان أهمها المعاملة السيئة التي عاملت بها رشا مهدي زوجة "كريم" محمد محمود عبد العزيز للطفلة (حبيبة)، وكريم والدها يطالبها بمعاملتها معاملة أفضل من ذلك ويهددها.

كانت قد بدأت الحلقة بخطف بنت حلا شيحة من قبل طليقها محمد محمود عبد العزيز، وتحاول حلا شيحة معرفة سر اختفاء ابنتها وتستعين بمختار أبو المجد الذي يرشدها عن طريق ابنه بمعرفة السر وهو أن والدها محمد محمود عبد العزيز هو الذي أخذها من المدرسة لمنزله.

كانت قد شهدت الحلقة السابقة قطع الإنترنت عن منزل مختار أبو المجد والذي خلق حالة نوستالجيا لخالد النبوي وشقيقته نشوي مصطفي، فقد استدعي الثنائي العاب مثل السلم والثعبان وبنك الحظ، وأغاني تلك الفترة لمحمد منير وعمرو دياب وفريق بني أم، ذلك الفريق الغنائي الأشهر في تلك الفترة.

وشهدت الحلقة قطع الانترنت عن منزل مختار أبو المجد (خالد النبوي)، وذلك من قبل شركة يحيي شاكر التي ترغب في شراء المنزل لإجباره على البيع، ولكنه يتغلب علي ذلك بالعودة لاستخدام التليفون الأرضي.

كانت الحلقات السابقة قد شهدت مقابلة تمت بين مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) والدكتور أحمد الذي يرغب في الزواج من مني ابنة خالد النبوي ، ويخبره الأخير برفضه زواج ابنته منه، وسبب الرفض، كما شهدت الحلقة محاولات رجل الأعمال يحيي شاكر التضييق علي مختار أبو المجد ومضايقته بقطع شبكة المحمول عن منزله وقطع الاتصالات في منطقته بالمعادي لارغامه علي البيع، كما شهدت الحلقة أغنية راب يقوم بأدائها مطرب يدعي كاجو تتعرف عليه مايا شقيقة مروان قبل بدء الحفل عن طريق كلبها زكي.

وكان من ضمن أحداث الشركة تهديد مادي لصديقتها نسمة بترك المنزل، وذلك بسبب كلام الجيران عن زيارة مروان لهما في المنزل، وشهدت الحلقة أيضا اعتذار حلا شيحة التي تجسد شخصية (مدام مي) علي سخافة زوجها كريم ( محمد محمود عبد العزيز )، ويسألها خالد النبوي، كيف كانت متزوجة من هذا الشخص .

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تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.