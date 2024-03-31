عادل إمام ساعد يسرا للخروج من أزمة مالية كبيرة.. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية يسرا عن أنها مرت بحياتها بأزمة مالية كبيرة، ساعدها الممثل المصري عادل إمام للخروج منها بموقفر لا يمكن أن تنساه بحياتها.



وقالت يسرا: "عادل إمام في كل أزمة أنا مريت بيها في حياتي كان واقف معايا، مرة مكنش حد عارف مكنش عندي فلوس، كنت بشتغل لكن وقتها الفلوس مكنتش كتيرة، كان عندي عربية مرسيدس قولت أبيعها لحد ما ربنا يفرجها، لقيته جالي البيت بيسألني عايزة أبيع عربيتي ليه؟ سألته إزاي عرف؟ والكلام ده كان من 35 سنة. رديت عليه إني معنديش فلوس، قالي لأ متبعيش العربية، وخطط أن يكون في فيلم أشارك فيه وقالي أطلبي اللي إنتي عايزه. مرة كنت تعبانة جدا وبموت عملت عملية استمرت 6 ساعات والهيموجلوبين وصل لـ5، اتصل بيا وقالي أنه سمع إني تعبانه قلت له متجيش مش هتستحمل تشوفني، بس هو متابع وعارف كل حاجة".

وأكملت يسرا حديثها خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "بيج تايم بودكاست" المذاع عبر قناة MBC، وقالت: "مرة كنت تعبانة جدا وبموت عملت عملية استمرت 6 ساعات والهيموجلوبين وصل لـ5، اتصل بيا وقالي أنه سمع إني تعبانه قلت له متجيش مش هتستحمل تشوفني، بس هو متابع وعارف كل حاجة. عادل إمام عمره ما بيقفل المسرح، لكن في مرة حصلي حادثة كان لازم أخرج منها ميتة، كان وقتها بيقدم مسرحية من إخراج الأستاذ شريف عرفة، بمجرد ما عرف ختم المسرح وهو وشريف عرفة وعزت أبو عوف كانوا موجودين في لحظتها. عادل إمام مش بس أستاذ فن هو أب وصديق عظيم، وعنده تقييم للبني آدمين مخيف، اللي ميبحوش من النظرة الأولى يفهمه".