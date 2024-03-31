قرار مفاجئ وحاسم بشأن حياة براد بيت وأنجلينا جولي الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان النجم براد بيت قد تخلى عن حضانة أولاده للنجمة أنجلينا جولي، وذلك بعد صراع بينهما، وقد انقسمت الاراء البعض أيّد قراره وآخرون انتقدوه.
على صعيد آخر كانت قد التقطت عدسات الكاميرات صور لـ إينيس دي رامون، حبيبة براد بيت، ظهرت فيها بـ إطلالة أنيقة ومثيرة للجدل.
وظهرت إينيس في الصورة بـ إطلالة رائعة، إذ انها ارتدت معطفا رماديا طويلا فوق فستان أبيض ناعم، واختارت معه حذاء أسود يصل إلى حد الركبة ووضعت نظارة شمسية ذهبية.
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