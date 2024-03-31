شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. عايدة تتأكد من وجود سامح داخل مصر وتخبر حسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC، ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث كشف المحامي لـ "عايدة" غادة عبد الرازق، أن الحل الوحيد لخروج "عفاف" منال سلامة، هو إثبات بإنها لم تكن في حالة نفسية جيدة أثناء قيامها بطعن "إسماعيل الغول" رياض الخولى، وطلبت منه أن يسير في هذا الأمر.

تحدث "إسماعيل الغول" رياض الخولي مع "معتز" أحمد جمال سعيد، حول ابنه "سامح" وإن الشرطة وعائلة "ضرغام" تركوا البحث عنه بعد ظنهم إنه خارج مصر، وسمعت "عايدة" هذا الحديث من خلال المايك التي تتصنت به بمكتبه، وأخبرت بهذا الأمر للضابط "حسام" كريم محجوب.

وبدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بقيام "عفاف " منال سلامة بطعن "إسماعيل الغول" رياض الخولى، بالسكين في ظهره أثناء القاء الشرطة القبض عليه.

وذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق إلى قسم الشرطة، بصحبة "عفاف"، وكشف لها المحامي بإنه تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخبرها بأن موقفها سئ في القضية، وطلبت "عفاف" من "عايدة" أن تهتم بأولادها.

كما أمرت النيابة بحبس "إسماعيل الغول" رياض الخولي، 4 أيام على ذمة التحقيقات داخل المستشفى التي يتلقى فيها علاجه، يراعى التجديد في الموعد القانوني لحين استكمال التحريات فيما نسب إليه من تهم وهى الرشوى والتهرب الضريبي والتزوير.

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