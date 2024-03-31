شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 21.. دينا فؤاد توافق على الزواج من رياض الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث بالحلقة الواحد والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، حيث ذهبت حنان- دينا فؤاد، لمحل عبد ربه- رياض الخولي، وأخبرته أنها توافق علي الزواج منه، وفرح عبد ربه بهذا الخبر، وقال لها أنه سيأتي لهم ليلاً حتي يتفقوا علي كل شيء يخص الزواج.

وكانت قد كشفت الحلقة الواحد والعشرون، من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث الشيقة، حيث نصح- سعيد صديق، مرزوق بيه- عمر زهران، أن يترك عرب- أحمد العوضي، لأن أمه قدمت بلاغ ومن السهل أن تصل الشرطة لخاطف عرب، فأخذ رجاله عرب من المكان المخطوف فيه، وتركه في الصحراء، حتي وجدته سيارة ووصلته لحي المغربلين.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان