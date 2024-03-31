شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 21.. الشرطة تقبض على رياض الخولى ورجاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، أحداث عديدة، فبعدما انهال رجال عبد ربه- رياض الخولي، على عرب السوركي- أحمد العوضي- بمجرد وصوله حي المغربلين، وكاد رباح- وليد فواز، أن يفقده عينه، وصلت الشرطة في نفس اللحظة، بعدما قدم أصدقاء عرب بلاغ وقاموا بالقبض على عبد ربه ورجاله ورباح وكذلك عرب.

وكانت قد شهدت الحلقة 21 من مسلسل حق عرب أحداث مثيرة، فبمجرد وصول عرب- أحمد العوضي، حي المغربلين، بعدما تركه رجال مرزوق- عمر زهران، انهال عليه رجال عبد ربه- رياض الخولي، بالضرب، ولم يستطع أحد نجدته، وحاولت أمه- سلوي عثمان، حمايته لكنهم كادوا أن يضربوها هي الأخرى، ولم يستطع عرب الدفاع عن نفسه بل تلقي كل الضرب ، حتي وصلت الشرطة.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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