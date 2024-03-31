شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يبدأ سهرته الرمضانية بدار الأوبرا تحت شعار "كامل العدد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم مدحت صالح حفلته، المقامة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك ضمن سهرات رمضان.

وشارك مدحت صالح مؤخرًا، فى حفل قادرون باختلاف فى دورته الـ5، وقدم أغنية بعنون "سحابة عدت"، مع عدد من القادرين باختلاف خلال فعاليات الحفل.

وقدم النجم مدحت صالح خلال مسلسل راجعين يا هوى العام الماضى، تتر استثنائيًا، عبر بقوة عن مضمون العمل، بروح خفيفة الظل، تحمل الكثير من الشجن ورائحة الماضى المليء بالذكريات التى لا تُنسى، حتى أن أغنية "حنيت للبيت" لاقت انتشارًا كبيرًا، وتحولت لأيقونة رمضان الماضى في كل ما هو له علاقة بالماضى و"لمة" العائلة، وذكريات زمان.

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



مدحت صالح



مدحت صالح يبدأ حفلته بدار الاوبرا



حضور حفل مدحت صالح

الفنان مدحت صالح