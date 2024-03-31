شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 6.. هنادى مهنا تظهر فى دور حورية البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول جودر التأقلم على الجزيرة المهجورة، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر، وكان يجلس لوحده مسترجعا حديثه مع حبيبته شروق وحبه لها وتمنى أن يجمعهما منزل واحد ويقيم لها فرحا كبيرا.

وأثناء اصطياد جودر السمك وتحضيره للشواء واستعداده لأكلها خرجت حورية البحر - هنادى مهنا، أمامه وعاد السمك مرة أخرى لها فى البحر، ويستغرب جودر من الموقف.

وخلال الحلقة يحلم جودر بعبد الله الحطاب ويسأله لماذا حدث له ذلك وماذا يفعل ولماذا تركه يرى الموت بعينه ليرد عليه" حكمة ربنا وتجربة البحر مكان آمن له" ولما استيقظ قال جودر لنفسه" لازم تلاقى مخرج من الجزيرة بدل ما الأيام بتعدى وانت هنا لوحدك".

وتدعى له والدته فاطمة وفاء عامر و حبيبته شروق جيهان الشماشرجى لحميته من كل أذى، وتحاول شواهى نور البحث عنه فى كل مكان فى بلورتها السحرية.

وبدأ جودر رحلته البحرية من أجل التجارة، و صعد على المركب مع الملاح سعدون، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر.

وقد اتفق سعدون مع شومان- أحمد كشك على قتل جودر خلال الرحلة البحرية، و ضرب سعدون جودر على راسه و كتفه و القاه أسفل المركب، وجاءت شواهى - نور على المركب لتأخذ جودر لكن سعدون منعها لانه يريد قتله لتعبر عن غضبها العارم لانها تريد أخذ جودر و تقتل سعدون و تشعل النيران فى المركب.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

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مسلسل جودر الحلقة 6