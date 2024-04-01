شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. نجل حسن الصباح يشرب الخمر بسبب زيد بن سيحون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل الحشاشين قيام زيد بن سيحون بإغواء ابن حسن الصباح وتعليمه شرب الخمر وذلك رغم أن الصباح أرسل ابنه له ليتعلم علوم جديدة ويفتح له آفاق معرفة أكبر.

إلا أن زيد وبمكر منه نجح فى جعل الهادى يصبح مخمورا، بدون علم والده حسن الصباح أو أيًا من أفراد القلعة.

هذا وشهدت الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين قيامهم بمهمة جديدة فى عالم الاغتيالات وذلك بعدما اغتالوا قائدا صليبيا وسط قلعته بعدما رفض دفع جزية بمبلغ مالى كبير مقابل الذهاب لإحتلال الشام فى طريق قلعة ألموت الذى يسكنها الحشاشين.

وهو الأمر الذى جعل الحشاشين يستخدموا طريقتهم فى الإرهاب والرعب مع الخصوم بقتل القائد الصليبى.

وذلك بعدما شهدت الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين إبلاغ حسن الصباح لبرزك أميد بعدم ممانعته من مرور الصليبين الفرنسيين بجوار القلعة بشرط دفع الجزية مبرراً ذلك بأن حربهم مع الخليفة العباسى وغيره من المسلميين بحجة أنهم يحاولوا التمكين لأنفسهم وبعدها محاربة الصليبيين ولكن الآن فلا مانع من مرورهم حتى ولو كانوا ذاهبين لاحتلال أرض عربية مسلمة.

كما شهدت الحلقة 21 عدم انصياع يحيى لأوامر حسن الصباح بقتل أصدقاءه الاثنين، ليقتلهما برزك أميد وزيد بن سيحون ثم أمر الصباح بأن يلقيهما يحيى من فوق سور القلعة بدون أى تردد.

وهو ما حصل من يحيى فى مشهد مؤثر كان فيه يداه ملطخة بالدماء وعيانه تملأها الدموع.



شهدت الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين تنفيذ يحيى وأصدقائه الاثنين خطة من أجل قتل كل من حسن الصباح وزيد بن سيحون وبرزك أميد، إلا أن يحيى وفور دخول غرفة زيد وجد حسن الصباح الذى اصطحبه بواسطة الحرس إلى مكان آخر ثم خرج أصدقاؤه الاثنان مخبراً إياه أنه كان على علم بما يخططوا له.

ثم أمر يحيى بقتل أصدقاءه الاثنين بيده لتنتهى الحلقة الـ 20 عند هذا المشهد وسط نظرات أصدقاء يحيى له وهم متشككين فيه خاصة أنه هو من وضع الخطة.

وكانت شهدت الحلقة أيضاً طلب زيد بن سيحون الزواج من الينار رئيسة الجوارى، حيث ذهب إلى حسن الصباح وأخبره أنه يرغب فى الزواج منها إلا أن الأخير رفض تماماً مؤكداً أن ذلك يهدم نظام القلعة المبنى على نظام محدد، وأكد له أن يؤجل ذلك حتى يشنوا حرب جديدة ويختار من السبايا وقتها ما يحلو له.

الأمر أغضب زيد بن سيحون – أحمد عيد – وأبدي غضبه أمام الصباح الذى هدده وانفعل عليه أنه حالة تكرار تجاوزاته عليه الحذر من غضبه.

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل الحشاشين مراقبة أحمد عيد لـ سوزان نجم الدين أثناء خروجها من غرفة برزك أميد وشكه فيهما، وأخبرها بذلك، كما أكد له على أنه يحبها، إلا أنها أخبرته أنها بلا قلب، كما أخبرته أنه يعطلها عن القيام بمهامها فى القلعة بما يفعله بسبب هواجسه.

وذلك بعدما بدأت الحلقة الـ 20 من مسلسل الحشاشين باسم "ابن المؤذن" وهى الحلقة التى بدأت باستنكار سوزان نجم الدين – الينار – لأمر برزك أميد لها بعد قتل نورهان التى تلعب دورها سارة الشامى، وذلك بعدما علمت بأنها ذهبت خلسة لترى يحيى حبيبها، وفور علمها قررت قتلها ولكن برزك أميد رفض.

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