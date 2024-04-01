شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. يحيى يرمى صديقيه من فوق سور القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل الحشاشين عدم انصياع يحيى لأوامر حسن الصباح بقتل صديقيه الاثنين، ليقتلهما برزك أميد وزيد بن سيحون، ثم أمر الصباح بأن يلقيهما يحيى من فوق سور القلعة بدون أى تردد.

وهو ما حصل من يحيى فى مشهد مؤثر كانت فيه يداه ملطختين بالدماء وعيناه تملأهما الدموع.



وشهدت الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين تنفيذ يحيى وصديقاه خطة من أجل قتل كل من حسن الصباح وزيد بن سيحون وبرزك أميد، إلا أن يحيى وفور دخول غرفة زيد وجد حسن الصباح الذى اصطحبه بواسطة الحرس إلى مكان آخر ثم خرج صديقاه مخبراً إياه أنه كان على علم بما يخططوا له.

ثم أمر يحيى بقتل صديقيه الاثنين بيده لتنتهى الحلقة الـ20 عند هذا المشهد وسط نظرات صديقي يحيى له وهما متشككين فيه، خاصة أنه هو من وضع الخطة.

وكانت قد شهدت الحلقة أيضاً طلب زيد بن سيحون الزواج من إلينار رئيسة الجوارى، حيث ذهب إلى حسن الصباح وأخبره أنه يرغب فى الزواج منها إلا أن الأخير رفض تماماً، مؤكداً أن ذلك يهدم نظام القلعة المبنى على نظام محدد، وأكد له أن يؤجل ذلك حتى يشنوا حربا جديدة ويختار من السبايا وقتها ما يحلو له، الأمر الذي أغضب زيد بن سيحون – أحمد عيد – وأبدى غضبه أمام الصباح الذى هدده وانفعل عليه، وحذره من تكرار تجاوزاته عليه الحذر من غضبه.

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل الحشاشين مراقبة أحمد عيد لـ سوزان نجم الدين أثناء خروجها من غرفة برزك أميد وشكه فيهما، وأخبرها بذلك، كما أكد له أنه يحبها، إلا أنها أخبرته أنها بلا قلب، كما أخبرته أنه يعطلها عن القيام بمهامها فى القلعة بما يفعله بسبب هواجسه.

وذلك بعدما بدأت الحلقة الـ 20 من مسلسل الحشاشين باسم "ابن المؤذن" وهى الحلقة التى بدأت باستنكار سوزان نجم الدين – الينار – لأمر برزك أميد لها بعد قتل نورهان التى تلعب دورها سارة الشامى، وذلك بعدما علمت بأنها ذهبت خلسة لترى يحيى حبيبها، وفور علمها قررت قتلها ولكن برزك أميد رفض.