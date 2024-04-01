شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 21.. تامر نبيل يصل إلى حقيقة عايدة رياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بحث يحيى "تامر نبيل" وراء ناهد "عايدة رياض" والدة ياسين لمعرفة تاريخ هذه السيدة وما علاقتها بفاروق "أحمد رزق"، بعدما أخبرته جمالات "رحاب الجمل" وسامية "ميرنا جميل"، بأن ناهد هي أم فاروق وأنها تزوجت عمه منذ 30 عاماً ولكن والده محمود طردها بسب عملها كراقصة.

يدخل يحيى غرفة عايدة ويجد البطاقة الشخصية الخاصة به ويصورها ويعطى الصورة إلى زميله السابق في القسم الأمين مجدى، ويطلب منه كل المعلومات عن هذه السيدة، ليعود له مجدى ويخبره بأن هذه السيدة لا تقرب لوادة فاروق من قريب أو بعيد، وذلك عكس ما ادعى فاروق، كما أن عليها قضية آداب قديمة منذ 30 سنة، ليتأكد يحيى من حديث أخته عن فاروق.

وخلال أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل بيت الرفاعى يقرر ياسين "أمير كرارة" الذهاب إلى منزل عائلة نسمة "حنان فكرى" في المنيا الذى تم العثور عليه لمعرفة أي معلومات توصله لها، ويصل ياسين إلى المنزل، ويسأل عن نسمة ويجد سيدة أمام المنزل وتخبره بأنها غادرت منذ أسبوعين ويظهر طفل ويطلب من ياسين فلوس مقابل إيصاله إلى أخته في المكان الذى تجلس فيه.

وبدأت الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعى بمشهد المعلم بساطى "على الشامل" يرفع السلاح فى وجه ياسين "أمير كرارة" وفى نفس الوقت يدخل الريس مهدى "حمدى هيكل" برجاله وأسلحته ويطلب تسليم ياسين الأول قبل البضاعة ثم الآثار، ويغادر ياسين ومهدى، وبخبره بأنه توصل إلى مكان أهل نسمة "حنان فكرى" ولكنها ليست موجودة هناك.

المشهد ينتقل إلى منزل الرفاعى، حيث يصل فاروق "أحمد رزق" إلى المنزل ويجد زوجته رقية "ملك قورة" في غرفتها ومغلقة الباب بالمفتاح، ليندهش فاروق من هذا التصرف ويتحدث معها في الأمر لتخبره بخوفها من والدته ناهد في الوقت التي يكونا مع بعضهما في البيت، ولكن فاروق يطمئنها، ويؤكد أنه لا أحد يستطيع الاقتراب منها تماماً.

مسلسل بيت الرفاعى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويُعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

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