شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6.. عائشة بن أحمد تخبر نهال عنبر بحقيقة عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6، قيام عائشة بن أحمد بإخبار نهال عنبر والدة آسر ياسين بحقيقة الطفل عمر وأنه ليس حفيدها، فيما أخبرتها بأنها ستنفصل عن آسر ياسين.

توالت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، والتي شهدت ترك مروان للمنزل بعد احتدام أزمته مع ليلي، وسرعان ما يتلقي مكالمة هاتفية من والدته تطلب منه المجيء للتوسط والصلح بين شقيقة وزوجته نهي التي انفصل عنها بسبب تركها له وسط أزمته المادية.

كما شهدت الحلقة مصارحة مروان بأزمته الحالية لأخيه حسن، ليسارع الأخير في محاولات مساندة شقيقه ويعرض عليه بدء البحث عن ابنه الحقيقي.

وسبق وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدأت بمرض ابن مروان وليلي بالسرطان ليكتشفوا بعد ذلك أنه ليس ابنهم بعد إجراء التحاليل الوراثية لتبدأ عملي البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهم بطفلهم عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان