شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز لـ فاطمة مصطفى: أكبر مكاسب المسلسل أنه جعل الجمهور يقرأ ويبحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم عبد العزيز عن فخره بالتواجد في عمل مهم مثل الحشاشين قائلاً خلال تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك على 90.90: "هناك مكاسب عديدة للعمل ولكن يبقى أهمها بالنسبة لى أن هناك عملا فنيا جعل الشباب يقرأون ويبحثون، وهو ما يحصل بصورة يومية مع الحلقات، خاصة أن العمل صعب جدًا".

وأضاف كريم عبد العزيز لـ فاطمة مصطفى: "المسلسل مهم جدًا، ومصطلحاته لم تكن سهلة، ولكن الجمهور بحث وفند، وذلك مكسب كبير جدًا للعمل".

جدير بالذكر أن برنامج الراديو بيضحك استضاف مؤخراً أبطال مسلسل مسار إجباري عصام عمر وأحمد داش، وقبلها الفنان أحمد العوضى.

ويُعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 21، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويُعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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