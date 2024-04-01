شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يقدم حبيبة سامى الحفناوى فى حفله بالأوبرا ويراهن على موهبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم مدحت صالح، خلال حفله بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، صوتا شبابيا جديدا، وأعلن رهانه عليها وعلى أنها نجمة الغناء القادمة، وهي حبيبة ابنة الملحن سامي الحفناوى، وقدمت حبيبة أغنية "عيون القلب" للفنانة نجاة الصغيرة.

وشارك مدحت صالح مؤخرًا، فى حفل قادرون باختلاف فى دورته الـ5، وقدم أغنية بعنون "سحابة عدت"، مع عدد من القادرين باختلاف خلال فعاليات الحفل.

وقدم النجم مدحت صالح خلال مسلسل راجعين يا هوى العام الماضى، تترا استثنائيا، عبر بقوة عن مضمون العمل، بروح خفيفة الظل، تحمل الكثير من الشجن ورائحة الماضى المليء بالذكريات التى لا تُنسى، حتى أن أغنية "حنيت للبيت" لاقت انتشارًا كبيرًا، وتحولت لأيقونة رمضان الماضى في كل ما هو له علاقة بالماضى و"لمة" العائلة، وذكريات زمان.

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



مدحت صالح يقدم حبيبة سامي الحفناوى في حفله بالأوبرا