إسعاد يونس تكشف أسرار وحكايات مشوقة في بودكاست Big Time .. شاهد كيف تحدثت عن ضرتها شيريهان ؟

استضاف بودكاست “BigTime” الإعلامي عمرو أديب، المطربة أصالة، والفنانة أسعاد يونس في حلقة مثيرة، حيث تحدثت أسعاد عن علاقتها المميزة مع ضرتها شيريهان وكيف تحولت إلى صداقة وحب، وكشفت العديد من الأسرار حول حياتها.

تم إطلاق الحلقة الأولى من بودكاست “BigTime” لعمرو أديب مع استضافة الفنانة أصالة، وفي هذه الحلقة الثانية تم استضافة الفنانة أسعاد يونس. وأشارت أصالة إلى تفاصيل اصابتها بمرض شلل الأطفال، حيث أكدت أنها لم تتخلص منه بسبب أنها مازالت تشعر بالطفولة، وأنها بحاجة دائمة للتدريبات والحركة المستمرة، وكشفت أيضًا عن مشكلة في قدمها تجددت بسبب حزنها.

وأضافت أنها تحب الكلام الحلو وتشعر بأن الناس ينقصهم الحنان، ولذلك تحب أن تدللهم، ولكنها تجد صعوبة في تدليل زوجها وعدم وجود الدلع في علاقتها به. وأكدت أنها تعطي الحب لكل من حولها وتستقبل الحب والدلع من الأشخاص المقربين لها. ويستضيف الإعلامي عمرو أديب في بودكاست “BigTime” عددًا من الضيوف العرب والعالميين، ومن بين الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، محمد حماقي، أنغام، نانسي عجرم، منى زكي، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، وأحمد عز.