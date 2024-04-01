شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وبيتر ميمي يتحدثان عن مشهد المركب بمسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم عبد العزيز عن كواليس أحد أصعب المشاهد في مسلسل الحشاشين، والذى تم تنفيذه بمعايير عالمية وهو مشهد المركب الذى كان يركبها حسن الصباح وعائلته أثناء الخروج من مصر قائلاً لفاطمة مصطفى على إذاعة 90.90: المشهد ده أول مشهد تم تصويره في العمل قبل سنة كاملة، واستغرق تصويره 8 ساعات فقط ودي معجزة بمعنى الكلمة".

وأضاف المخرج بيتر ميمى خلال الحلقة: "المشهد كان صعب جدًا، والأجانب اللى كانوا معانا أثناء تنفيذه ما صدقوش إننا هنخلصه في 8 ساعات فقط".

هذا ويحقق مسلسل الحشاشين نجاحاً كبيراً خلال ماراثون دراما رمضان الحالي، وذلك بعدما تجاوز حدود مصر واستطاع الخروج إلى العالمية، حيث دار نقاش في القناة السويدية الأولى حول العمل حينما استعرضت صورًا من العمل التي أنتجته الشركة المتحدة هذا العام ويعرض على شاشاتها.

وهو ما بدا جليًا خلال بوست نشره الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل الحشاشين عبر حسابه على موقع فيس بوك استعرض فيه صورة من القناة السويدية الأولى تتضمن مشهد لكريم عبد العزيز أثناء لعب شخصية حسن الصباح.