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ميرنا وليد - بيروت - في فيلمه الشهير "8 Mile" الذي طرح عام 2002، و في أحد المشاهد المعروفة كان بيد النجم العالمي و مغني الراب إيمينم ورقة يكتب عليها كلمات أغنياته.
الورقة التي كتب عليها "جيمي" الدور الذي يلعبه إيمينم في الحافلة هي الورقة الحقيقية التي كتب عليها أغنيته الشهيرة "Lose Yourself" و هي اغنية الفيلم الذي فاز من بعدها بجائزة الأوسكار، وبيعت هذه الورقة بمبلغ 10000 دولار في مزاد على موقع eBay.
و في وقت سابق، تزوجت إبنة إيمينم، ألينا سكوت، من حبيبها مات مولر في ديترويت بولاية ميشيغان حيث تم تشجيعهم من قبل أفراد الأسرة بما في ذلك أخت ألينا، هايلي جايد سكوت، التي كانت وصيفة الشرف.
وشاركت العروس البالغة 13 عاماً صوراً من الاحتفال، بما في ذلك صورة مقرّبة لفستان زفافها من "Katerina Bocci" ، وكتبت: "9 حزيران 2023 ببساطة أحد أفضل أيام حياتي في هذه الحياة وفي اليوم التالي، ستجد روحي لك دائمًا".
كانت هذه تفاصيل خبر ورقة كانت بيد إيمينم بيعت بهذا السعر الخيالي.. إليكم قصتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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