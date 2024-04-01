بعد تركه تصوير "Mr. & Mrs. Smith" عام 2005..براد بيت عاد بسبب أنجلينا جولي وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - بعد قبوله بدوره في فيلم "Mr. & Mrs. Smith" الذي عرض عام 2005، قام النجم العالمي براد بيت بترك المشروع بعد انسحاب النجمة العالمية نيكول كيدمان من الفيلم، ولم يتم العثور على بديل لها بعد لفترة طويلة.

و لكن بمجرد توقيع النجمة العالمية أنجلينا جولي زوجة بيت آنذاك، عاد براد إلى التصوير الفيلم من جديد و حقق نجاح كبير فيه إلى جانب زوجته السابقة.

و في وقت سابق، انتصرت نجمة هوليوود أنجلينا جولي قضائياً على طليقها النجم براد بيت في قاعة المحكمة، في خضم معركتها القانونية مع بيت، بخصوص قصر ميرافال، وهو عقار فرنسي ومصنع للنبيذ اشتراه الثنائي في العام 2008.



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